انفجار قمر أطلقته كوريا الشمالية

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 27 مايو 2024 09:31 مساءً - فشلت كوريا الشمالية، الإثنين، في آخر محاولة قامت بها لوضع قمر اصطناعي غرضه الاستطلاع في مداره، بعدما انفجر في الجو في المرحلة الأولى من إقلاعه، من جراء ما يشتبه بأنها مشكلة في المحرك.

وأفادت الإدارة الوطنية لتكنولوجيا الفضاء الجوي في بيونغيانغ في بيان نقله الإعلام الرسمي، أن "القمر ماليغيونغ 1 1 الاستطلاعي انفجر في الجو في المرحلة الأولى من إقلاعه وفشلت عملية إطلاقه".

وأضافت أن "سبب الحادث مرتبط بمدى إمكانية الاعتماد على محرك الأكسجين السائل والكيروسين الذي تم تطويره حديثا".

وكان الجيش الكوري الجنوبي كشف الجمعة أنه يشتبه في أن كوريا الشمالية تخطط لإطلاق قمر اصطناعي جديد للتجسس العسكري.

وفي وقت لاحق، قال جيش كوريا الجنوبية ووسائل إعلام يابانية، إن كوريا الشمالية أطلقت صاروخا يعتقد أنه يحمل قمرا اصطناعيا للاستطلاع العسكري، إلا أن مركبة الإطلاق ربما تكون قد تعطلت خلال التحليق.

وفي ديسمبر الماضي، أشارت بيونغيانغ إلى رغبتها في إطلاق 3 أقمار اصطناعية إضافية للتجسس في عام 2024.

وكانت أطلقت كوريا الشمالية، اليوم الاثنين، صاروخاً في البحر، حسبما ذكرت اليابان وكوريا الجنوبية، بعد ساعات من إعلان كوريا الشمالية عن خطط لوضع صاروخ في المدار يحمل على ما يبدو قمرها الصناعي الثاني للاستطلاع العسكري.

وكانت كوريا الشمالية قد أبلغت في وقت سابق خفر السواحل الياباني بخططها لإطلاق "صاروخ قمر صناعي" خلال فترة الإطلاق من اليوم الاثنين وحتى الثالث من يونيو.

ورفع مكتب رئيس الوزراء الياباني التحذير الصاروخي الذي أصدره لجزيرة أوكيناوا بعد إطلاق كوريا الشمالية، قائلاً إنه من المعتقد أن الصاروخ ليس متجهاً إلى المنطقة.

أرسلت كوريا الشمالية أول قمر صناعي للاستطلاع العسكري إلى المدار في نوفمبر من العام الماضي كجزء من الجهود لبناء شبكة مراقبة فضائية للتعامل مع ما تسميه التهديدات العسكرية المتزايدة التي تقودها الولايات المتحدة.

قال الزعيم الكوري الشمالي كيم يونغ أون في وقت لاحق خلال اجتماع للحزب الحاكم إن بلاده ستطلق ثلاثة أقمار صناعية إضافية للتجسس العسكري في عام 2024.