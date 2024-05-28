نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خلال زيارة بوتين.. روسيا وأوزبكستان توقعان 20 وثيقة لتعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أبرمت روسيا وأوزبكستان أكثر من 20 وثيقة تهدف لتعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية بينهما، وجاء ذلك في إطار زيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى طشقند.

وأشاد الرئيس الروسي بالعلاقات الثنائية، وقال في مؤتمر صحفي مع نظيره الأوزبكي شوكت ميرضيايف، إنه تم توفير الظروف المواتية للاستثمار المباشر بفضل تنفيذ الاتفاقيات السابقة على أعلى مستوى، وأضاف أن قرابة 3000 شركة تنشط في أوزبكستان بمشاركة رأس المال الروسي.

كذلك أشار بوتين إلى أنه يتم تطوير عدد من مشاريع البنية التحتية الكبيرة في قطاعات لها أولوية في أوزبكستان مثل مصنع معالجة النحاس.

وعقب المباحثات التي استمرت ثلاث ساعات ونصف، وقع الرئيسان الروسي والأوزبكي على بيان مشترك، كما تم إبرام حزمة من الاتفاقيات تضم أكثر من عشرين وثيقة، من بينها اتفاقية حول بناء محطة للطاقة النووية منخفضة القدرة في أوزبكستان، وبرنامج للتعاون الثقافي، وخطة عمل لتوسيع التجارة البينية، واتفاقات حول البحث العلمي المشترك، وإنتاج الأفلام، ومذكرات تعاون في مجال تصنيع الآلات والطائرات.

ولفت بوتين إلى أنه سيتم افتتاح بعثة تجارية كاملة لأوزبكستان في روسيا من أجل تعزيز المشاريع المشتركة، كما أشار إلى أنه سيتم إطلاق منصة استثمارية مشتركة.

بدوره أفاد الرئيس الأوزبكي شوكت ميرضيايف بأن رأس المال الأولي لمنصة الاستثمار المشتركة بين البلدين المزمع إطلاقها سيبلغ 500 مليون دولار، مبينا أن روسيا تعد شريكا تجاريا رئيسيا لأوزبكستان، وقد ارتفعت التجارة البينية على مدى السنوات السبع الماضية بواقع 2.5 مرة.