نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رئيس بلدية رفح الفلسطينية لـ "دوت الخليج": الحرب مجنونة وشعبنا في حصار.. والمشهد "وصمة عار" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكَّد الدكتور أحمد الصوفي، رئيس بلدية رفح الفلسطينية، أن العدو الإسرائيلي قد جاوز كل الحدود بعد الضربات الصهيونية الاخيرة في المدينة.

وقال الصوفي، في تصريحات خاصة لـ "دوت الخليج"، إنه "في خضم هذه الحرب المجنونة ضد الشعب الفلسطيني وضد مقدراته، وضد كل حياة على هذه الأرض وفي حصار مطبق على جميع الجهات، تم أمس قصف مخيَّم للنازحين يقع في شمال غرب مدينة رفح"، مشيرًا إلى الخداع الإسرائيلي الذي ادَّعى بأن المنطقة آمنة، والتي طالب النازحين التوجه إليها، وأنه بالمُجمل لا يوجد أيّ مكان آمن داخل قطاع غزَّة.

إسرائيل لا تراعي اتفاقيات ولا أعراف دولية

ولفت إلى أن هذا العدو المجرم لا يراعي أي اتفاقات ولا يرتدع حتى اللحظة، ويضرب بعرض الحائط كل القوانين والأعراف الدولية، رغم قرار محكمة العدل الدولية يوم الجمعة بإيقاف القصف والضرب على رفح، وفتح المعابر، وأن النتيجة الحاصلة ما زلنا نعاني فوق العشرين يومًا، بعد اجتياح العدو الجزء الشرقي من مدينة رفح.

وقد أصيب 45 شهيدًا أغلبهم من النساء والأطفال التي تفحَّمت جثثهم، وأصبحت رؤوسهم مقطوعة

وصمة عار

وأوضح رئيس بلدية رفح الفلسطينية، أن الوضع داخل رفح الذي بات خطيرًا، بعدما خرجت مستشفيات المدينة عن الخدمة، ولم يتبقى سوى بعض النقاط الطبية والمستشفيات الميدانية، التي لا تستطيع إنفقاذ الجرحى أو القيام بجراحات طبية دقيقة، نتيجة القصف، لا سيَّما وقد أصيب 45 شهيدًا أغلبهم من النساء والأطفال التي تفحَّمت جثثهم، وأصبحت رؤوسهم مقطوعة، واصفًا المشهد بـ "وصمة عار".