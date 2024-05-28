نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل - الصحة التونسية: الاهتمام بالوضع الصحي الفلسطيني ضرورة.. والتشديد على هذا النوع من التنسيق في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد وزير الصحة التونسي علي مرابط على ضرورة إيلاء الوضع الصحي في فلسطين الأولوية القصوى في ظل العدوان "الهمجي" لقوات الاحتلال الإسرائيلي على الأراضي الفلسطينية، وخاصة قطاع غزة.

الوقف الفوري لإطلاق النار

دعا مرابط - خلال مشاركته في الدورة الـ60 لمجلس وزراء الصحة العرب برئاسة العراق في جنيف، الإثنين - إلى الوقف الفوري لإطلاق النار والسماح بالدخول العاجل للمساعدات الإنسانية، ورفع الحصار الجائر عن الأراضي الفلسطينية، مؤكدًا موقف تونس الثابت المساند للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.

أهمية تنسيق مواقف الدول العربية

وشدد مرابط على أهمية تنسيق مواقف الدول العربية بخصوص القضايا التي ستتناولها جمعية الصحة العالمية، التي ستنظر في اعتماد برنامج عمل منظمة الصحة العالمية الرابع عشر للفترة 2025 – 2028، والتقدم الحاصل في المفاوضات حول الآلية الدولية للوقاية من الجوائح الصحية والتأهب والاستجابة لها، وتعديل اللوائح الصحية الدولية، بالإضافة إلى الطوارئ الصحية الدولية، خاصة في الأراضي الفلسطينية.

يُشار إلى أن الدورة الـ60 لمجلس وزراء الصحة العرب تنعقد ضمن فعاليات الدورة الـ77 لجمعية الصحة العالمية المقامة بجنيف خلال الفترة من 27 مايو حتى أول يونيو المقبل.