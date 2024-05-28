اجتماع طارئ لمجلس الأمن لمناقشة الضربة الإسرائيلية في رفح الفلسطينية اليوم

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 28 مايو 2024 08:25 صباحاً - يعقد مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة اجتماعا طارئا، اليوم الثلاثاء، لبحث الأوضاع في رفح الفلسطينية إثر ضربة أوقعت شهداء في مخيم للنازحين الفلسطينيين في المدينة الواقعة في جنوب قطاع غزة، وفق ما أفادت به مصادر دبلوماسية الاثنين.

وأوضحت مصادر دبلوماسية عدة، لوكالة فرانس برس، أن الاجتماع المغلق سيعقد بطلب من الجزائر، العضو غير الدائم في المجلس.

وأعلنت السلطات الصحية في قطاع غزة، الاثنين، عن ارتفاع عدد ضحايا مجزرة رفح الفلسطينية التي ارتكبتها قوات الاحتلال، الأحد، إلى 45 شهيدًا، منهم 23 من النساء والأطفال وكبار السن، إضافة لـ249 جريحًا.

واستشهد وأصيب عشرات الفلسطينيين، في وقت سابق، في مجزرة جديدة ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي بعد قصفها خيام النازحين في مخيم نزوح تم إنشاؤه حديثًا قرب مخازن وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) شمال غرب رفح الفلسطينية.

ويتواصل العدوان الإسرائيلي غير المسبوق على قطاع غزة، بحرًا وبرًا وجوًا، منذ السابع من أكتوبر الماضي، مسببًا كارثة إنسانية مكتملة الأركان يجسدها عشرات الآلاف من الشهداء والجرحى والمفقودين، والدمار الهائل في البنى التحتية والمرافق الحيوية