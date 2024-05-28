رئيس وزراء إسبانيا يعلن بدء تنفيذ قرار الاعتراف بالدولة الفلسطينية

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 28 مايو 2024 11:25 صباحاً - أعلن رئيس وزراء إسبانيا بيدرو سانشيز، الثلاثاء، أن بلاده ستعترف اليوم بالدولة الفلسطينية رسميا.

وقال سانشيز، إن قرار بلاده الاعتراف بالدولة الفلسطينية دخل حيز التنفيذ، بدءا من اليوم الثلاثاء.

وأكد سانشيز في كلمة له، أن الاعتراف سيشمل قطاع غزة والضفة الغربية والقدس الشرقية عاصمة للدولة، مضيفا أن مدريد لن نعترف بأي تغييرات أحدثتها إسرائيل على الحدود بعد عام 1967 ما لم تتفق عليها جميع الأطراف.

وأضاف رئيس الوزراء الإسباني في كلمة بهذه المناسبة: «الاعتراف بدولة فلسطينية مستقلة خطوة تاريخية تتيح للفلسطينيين والإسرائيليين تحقيق السلام».

وأوضح رئيس الوزراء الإسباني في كلمته أن «الاعتراف بفلسطين ليس ضد أحد، من الغد سنركز جهودنا على جعل حل الدولتين حقيقة واقعة».

وأشار سانشير إلى أنه اعتمد قرار الاعتراف بالدولة الفلسطينية، معبرا عن غالبية الشعب الإسباني، التي تؤمن بأن «الحل الوحيد الممكن للنزاع في الشرق الأوسط هو التعايش بين دولتين».

كما أكد أنه دعم القرار لتحقيق السلام والعدالة والتماسك، والوفاء بولاية البرلمان، الذي وافق في عام 2014 على اقتراح يحث على هذا الاعتراف.

وشدد على أن الاعتراف بالدولة الفلسطينية «ليس النهاية إنما مجرد البداية.. وسنواصل الضغط على المجتمع الدولي». على حد تعبيره.

ومن المقرر أن تعلن أيرلندا والنرويج اعترافهما الرسمي بالدولة الفلسطينية في وقت لاحق من الثلاثاء. ورغم اعتراف عشرات الدول بالدولة الفلسطينية، لم تفعل أي من القوى الغربية الكبرى ذلك.

وأمضى سانشيز، الذي أعلن قرار بلاده أمام البرلمان الأسبوع الماضي، شهورا في زيارات لدول أوروبا والشرق الأوسط لحشد الدعم للاعتراف بدولة فلسطين، ووقف إطلاق النار في غزة.