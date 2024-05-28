نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تكريم الفائزين بجوائز "اصنع في الإمارات" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كرمت وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، الفائزين بجوائز «اصنع في الإمارات» خلال فعاليات اليوم الأول من الدورة الثالثة من منتدى "اصنع في الإمارات".

وقد كرم الفائزين الدكتور سلطان بن أحمد الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، ومعالي الدكتورة آمنة الضحاك الشامسي وزيرة التغيير المناخي والبيئة، ومعالي سارة بنت يوسف الأميري وزيرة دولة للتعليم العام والتكنولوجيا المتقدمة، ومعالي محمد بن مبارك بن فاضل المزروعي وزير الدولة لشؤون الدفاع، ومعالي فيصل عبدالعزيز البناي مستشار رئيس الدولة لشؤون الأبحاث الاستراتيجية والتكنولوجية المتقدمة، ومعالي عويضة مرشد المرر رئيس دائرة الطاقة في أبوظبي، ومعالي أحمد جاسم الزعابي رئيس دائرة التنمية الاقتصادية - أبوظبي.

وهذه الجوائز تؤكد دعم دولة الإمارات للمتميزين والمبتكرين وأصحاب الرؤى الذين يساهمون في رسم وتعزيز مستقبل الصناعة بها والشركات الأكثر مساهمة وتأثيرًا في النمو الصناعي والتحول التكنولوجي، وتعزيز الاستدامة والابتكار، بما يعزز تنوع الاقتصاد الإماراتي.

وأوضح الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، أنه تماشيًا مع رؤية القيادة، تركز الوزارة على دعم الابتكار بما يسهم في تعزيز نمو القطاع الصناعي، وأصبحت جوائز «"اصنع في الإمارات" معيارًا للتميز في القطاع كما أنها تكرس المكانة المرموقة التي وصل إليها الفائزون، وأداة محفزة لتطوير قدرات الشركات والأفراد المترشحين، وتشجيعهم على رفع الكفاءة والارتقاء بالأداء وبأنماط عملهم لكي تكون على مستوى التميز الذي يتيح لهم الترشح للجوائز الأمر الذي سينعكس على تحسين جودة المنتجات الوطنية، ورفع كفاءة عمليات الإنتاج، وتعزيز تنافسية الصناعات الإماراتية.

وبارك لجميع الفائزين في دورة هذا العام، وأثنى على المتقدمين للجائزة وشجعهم على بذل مزيد من الجهود لضمان استمرارية التميز في المستقبل.. مؤكدا جميع الملفات التي ترشحت للجوائز تميزت بالجودة ما زاد من صعوبة مهمة لجنة التحكيم لاختيار الفائزين ضمن مختلف الفئات.

