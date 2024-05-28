الصين تعرب عن قلقها العميق من المجزرة الإسرائيلية في رفح

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 28 مايو 2024 12:31 مساءً - أعربت الخارجية الصينية، الثلاثاء، عن «قلقها العميق» من الضربات الإسرائيلية في رفح في جنوب قطاع غزة حيث استشهد العشرات في مخيم للنازحين جراء قصف للجيش الإسرائيلي.

وقالت الناطقة باسم الخارجية ماو نينغ خلال مؤتمر صحفي دوري «تعرب الصين عن قلقها العميق من العمليات العسكرية الإسرائيلية الجارية في رفح».

وكانت إسرائيل قد ارتكبت منتصف ليل الأحد الماضي عدوانا وحشيا على رفح أدى إلى إلى اشتعال النيران في خيام وأكواخ معدنية متهالكة في مخيم للنازحين مما أسفر عن استشهاد 45 شخصا منهم 23 من النساء والأطفال وكبار السن، بالإضافة إلى 249 جريحا.

وأدانت عدة دول ومؤسسات وشخصيات دولية المجزرة، وعلى رأس هؤلاء الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، الذي كتب على منصة إكس: «إنني أدين تصرفات إسرائيل التي أدت إلى مقتل العشرات من المدنيين الأبرياء الذين كانوا يبحثون فقط عن ملاذ من هذا الصراع المميت».

وأضاف: «لا يوجد مكان آمن في غزة، وهذا الرعب يجب أن يتوقف».

ويعقد مجلس الأمن الدولي اليوم اجتماعا طارئا لبحث الضربات الإسرائيلية الأخيرة على رفح.

وأوضحت مصادر دبلوماسية، أن الاجتماع المغلق سيعقد بطلب من الجزائر، العضو غير الدائم في المجلس.