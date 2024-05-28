العالم اليوم - هجوم آخر بالبحر الأحمر.. سفينة "تميل" بعد إصابتها بـ3 صواريخ

انتم الان تتابعون خبر هجوم آخر بالبحر الأحمر.. سفينة "تميل" بعد إصابتها بـ3 صواريخ من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 28 مايو 2024 02:22 مساءً - تعرضت سفينة تجارية في البحر الأحمر لهجوم بواسطة 3 صواريخ، الإثنين، مما أدى إلى "ميْلها على أحد جانبيها"، حسبما أعلنت شركة "أمبري" للأمن البحري.

وقالت الشركة في مذكرة إنها "على علم بواقعة على بعد 54 ميلا بحريا إلى الجنوب الغربي من الحديدة"، المدينة الواقعة غربي اليمن.

وأوضحت أن "السفينة أطلقت نداء استغاثة، وقالت إن أضرارا لحقت بقسم لتخزين البضائع وإن هناك تسربا للمياه"، مشيرة إلى أن "السفينة قالت في نداء الاستغاثة إنها بدأت تميل على أحد جانبيها".

ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها على الفور عن الهجوم، الذي يتزامن مع حملة يشنها الحوثيون اليمنيون ضد سفن يعتقدون أنها مرتبطة بإسرائيل وبريطانيا والولايات المتحدة.

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