العالم اليوم - قطيش: عنوان إعلام المرحلة المقبلة الذكاء الاصطناعي أو الموت

انتم الان تتابعون خبر قطيش: عنوان إعلام المرحلة المقبلة الذكاء الاصطناعي أو الموت من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 28 مايو 2024 02:22 مساءً - قال المدير العام لـ"دوت الخليج" نديم قطيش، الثلاثاء، إن منتدى الإعلام العربي يتيح الفرصة للتواصل بين المؤسسات الإعلامية ومناقشة وطرح القضايا التي تهم صناعة الإعلام.

وأضاف قطيش خلال فعاليات المنتدى المنعقد في دبي، أن "الإعلام مثل كل الصناعات بحاجة إلى التحديث على مستوى التحديات والحلول والمستجدات"، مؤكدا أن المهم في هذه القمة الإعلامية "ليس فقط إتاحة الفرصة لمناقشة تلك التحديات، بل أن يتماشى النمط الذي نعتمده في المقاربة مع الإعلام الجديد".

وتابع: "هذا الشكل من التنظيم الرائع أصبح بحاجة لأن نذهب به خطوة للأمام، على مستوى: كيف يكون شكل الندوات في ظل التطور التكنولوجي الحاصل"

واعتبر أن "عنوان المرحلة القادمة هو الذكاء الاصطناعي أو الموت، وهذا يعني أن من يضع نفسه خارج هذه المعادلة سيخرج نهائيا من اللعبة".

وفي سياق حديثه، قال قطيش: "كثر الحديث عن أن الذكاء الاصطناعي سيقتل مهنة الصحافة على اعتبار أنه سينتج المادة الصحفية بدلا من الصحفيين، لكن تبين لاحقا أنه سيكون فرصة للتطور خصوصا بوجود إعلام متطور وإدارة مبتكرة تتمكن من قراءة المستقبل بشكل صحيح، والصفقة بين صحيفة وول ستريت جورنال الأميركية وشركة أوبن إيه آي (للذكاء الاصطناعي) دليل على ذلك".

ولفت مدير عام "دوت الخليج"، إلى أنه "يمكن استخدام تشات جي بي تي كشريك في التفكير، لكنه ليس بديلا في المهمة الصحفية".

ولفت إلى وجود فروقات في التغطية الإعلامية للأحداث "تنبع من اختلاف سياسات المؤسسات، والقيم التي تريد المؤسسة نشرها".

وأوضح قطيش أنه "ليست كل القصص في العالم العربي قصص حروب ودمار وموت، وتجربة دولة الإمارات التي حاولت العديد من الدول الأخذ بها أكبر دليل على ذلك".

واختتم قطيش حديثه بالقول: "ننطلق في دوت الخليج من منظومة قيم، على رأسها التعاطف مع الضحايا أيا كانوا".