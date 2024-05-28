العالم اليوم - مبيعات هواتف "أيفون" تقفز في الصين بنسبة 52% في أبريل

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شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 28 مايو 2024 02:22 مساءً - ارتفعت شحنات الهواتف الذكية من شركة "أبل" في الصين بنسبة 52 بالمئة على أساس سنوي خلال أبريل، مما أدى إلى استمرار الانتعاش الذي شهدته الشركة الأميركية في الشهر السابق، وفقًا لبيانات من شركة أبحاث تابعة للحكومة الصينية.

وأظهرت بيانات من الأكاديمية الصينية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات (CAICT)، الثلاثاء، أن شحنات الهواتف ذات العلامات التجارية الشهيرة قد قفزت في الصين إلى 3.495 مليون وحدة، من 2.301 مليون في أبريل من العام السابق.

وعلى الرغم من أن البيانات لم تذكر صراحة اسم شركة أبل، إلا أن الشركة هي صانع الهواتف الأجنبي المهيمن في سوق الهواتف الذكية في الصين.

ويشير هذا إلى أن الزيادة في الشحنات ذات العلامات التجارية الأجنبية في السوق الصينية تنسب على الأرجح إلى مبيعات "أبل".

وتأتي الزيادة الكبيرة في أعقاب أداء ضعيف في وقت سابق من هذا العام في أكبر سوق للهواتف الذكية في العالم، حيث تواجه شركة التكنولوجيا الأميركية العملاقة منافسة شديدة في السوق المتطورة من منافسين محليين مثل هواوي.

وارتفعت شحنات شركة أبل في الصين بنسبة 12 بالمئة في شهر مارس، مما يمثل تحسنا كبيرا مقارنة بالشهرين الأولين من عام 2024، عندما شهدت الشركة انخفاضًا بنسبة 37 بالمئة في المبيعات.

وأطلقت شركة أبل حملة خصم قوية هذا الشهر على موقع Tmall الرسمي في الصين، وأعلنت عن خصومات تصل إلى 2300 يوان (318 دولارًا) على هواتف "أيفون" مختارة، ما يعني أن المبيعات قد تلقى مزيدا من الدعم في شهر مايو.

ويأتي تخفيض الأسعار، وهو ضعف حجم الخصم الذي قدمته في فبراير، بعد أن قدمت هواوي الشهر الماضي سلسلتها الجديدة من الهواتف الذكية المتطورة، Pura 70، بعد إطلاق Mate 60 في أغسطس الماضي.

وتفوقت شركة "هواوي" الصينية على شركة أبل في الربع الأول باعتبارها البائع رقم 2 للهواتف الذكية في الصين وتعمل على تكثيف حملتها التسويقية من خلال فتح المزيد من المتاجر الرئيسية وإضافة المزيد من موزعي التجزئة.

وتحتل شركة Huawei Spinoff Honor المركز الأول في السوق الصينية.

وأظهرت بيانات من CAICT أن إجمالي مبيعات الهواتف الذكية في الصين ارتفع بنسبة 25.5 بالمئة إلى 22.7 مليون وحدة في أبريل.