سفينة تجارية تبلغ عن استهدافها بثلاثة صواريخ غرب اليمن

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 28 مايو 2024 02:29 مساءً - أفادت شركة الأمن البحري البريطانية أمبري، اليوم الثلاثاء، بأن هناك سفينة تجارية أبلغت عن استهدافها بثلاثة صواريخ على بعد حوالي 54 ميلا بحريًا إلى الجنوب الغربي من الحديدة باليمن.

وأوضحت شركة الأمن البحري البريطانية أمبري، أن السفينة أطلقت نداء استغاثة وقالت إن أضرارًا لحقت بقسم لتخزين البضائع وإن هناك تسربا للمياه.

كما قالت شركة الأمن البحري البريطانية أمبري، منذ قليل، إنها على علم بواقعة على بعد 54 ميلًا بحريًا جنوب غربي مدينة الحديدة اليمنية، وفقًا لما ذكرته "رويترز".

وفي وقتٍ سابقٍ من الأسبوع الماضي، قالت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية، اليوم الخميس، إنها تلقت تقريرًا عن حادث على بُعد 98 ميلًا بحريًا جنوبي مدينة الحديدة في اليمن.

وعلى نحو منفصل، قالت شركة أمبري البريطانية للأمن البحري، إنها تلقت تقريرًا عن تعرض سفينة تجارية لما وصفته بهجوم صاروخي جنوب غربي الحديدة.

وأوضحت شركة أمبري، أن سفينة تجارية، أبلغت عن مقذوف في المياه على بُعد نحو 33 ميلًا بحريًا جنوبي المخا باليمن.

وأضافت "لم يتم الإبلاغ عن وقوع إصابات أو أضرار".