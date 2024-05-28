مناقشات داخل الاتحاد الأوروبي لفرض عقوبات على إسرائيل

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 28 مايو 2024 02:29 مساءً - قال وزير الخارجية الأيرلندي، ميشيل مارتن، إن وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي أجروا "للمرة الأولى نقاشًا مهمًا حول فرض عقوبات على إسرائيل"، إذا لم تلتزم بالقانون الإنساني الدولي.

وأضاف "مارتن"، عقب انعقاد مجلس الشؤون الخارجية للاتحاد الأوروبي، "كان هناك إجماع واضح للغاية، حول ضرورة دعم المؤسسات القانونية الإنسانية الدولية، وأنه للمرة الأولى في اجتماع للاتحاد الأوروبي، رأيت، وبطريقة حقيقية، مناقشة مهمة بشأن العقوبات"، بحسب سبوتنيك.

وأردف: "هناك الكثير من القلق بين الدول الأعضاء فيما يتعلق بالامتثال لقرارات محكمة العدل الدولية".

وفي وقت سابق اليوم، قال متحدث الاتحاد الأوروبي: "لدينا توصية من وزراء الخارجية ببحث إجراءات ملموسة ضد إسرائيل".

وفي وقتٍ سابقٍ من أمس الإثنين، أكد خوسيه مانويل ألباريس، وزير الخارجية الإسباني، ضرورة تنفيذ وقف فوري لإطلاق النار في غزة وإيصال المساعدات الإنسانية.

وأوضح أنه سيطلب من الشركاء في الاتحاد الأوروبي دعم محكمة العدل الدولية ومطالبة إسرائيل باحترام قراراتها.