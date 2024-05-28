نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ثلاث دول أوروبية تعترف رسميًا بالدولة الفلسطينية وسط ردود فعل متباينة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت إسبانيا وأيرلندا والنرويج، اليوم الثلاثاء، اعترافها الرسمي بالدولة الفلسطينية، في خطوة تهدف لدعم حقوق ونضال الشعب الفلسطيني.

هذا "الاعتراف الثلاثي" قوبل بترحيب واسع من قبل الفلسطينيين والعالم العربي، كما نال تأييدًا دوليًا.

ومع ذلك، أثار هذا الاعتراف غضب إسرائيل، التي قامت باستدعاء سفرائها في هذه الدول الثلاث لإجراء مشاورات طارئة.

تفاصيل الإعلان

أعلن وزير الخارجية النرويجي، إسبن بارث إيدى، في مؤتمر صحفي، أن الاعتراف الرسمي من قبل الدول الثلاث سيبدأ سريانه اليوم الثلاثاء، 28 مايو.

وكانت النرويج وأيرلندا وإسبانيا قد أعلنت يوم الأربعاء الماضي عن نيتها الاعتراف بدولة فلسطينية مستقلة.

تحليل وردود فعل دولية

في سياق متصل، تناولت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية هذا الاعتراف الثلاثي في تحليل نشر الخميس الماضي.

واعتبرت الصحيفة أن هذه الخطوة من الدول الأوروبية الثلاث من المتوقع أن تزيد الضغوط الدولية على إسرائيل.

كما أشارت إلى أن هذا الاعتراف يعكس السخط العالمي المتزايد تجاه إسرائيل، وقد يسهم في خلق زخم دولي لدعم حل الدولتين، رغم عدم وجود وحدة أو تحركات منسقة من قبل الاتحاد الأوروبي بشأن هذه المسألة.

رد الفعل الإسرائيلي

أعلنت وزارة الخارجية الإسرائيلية، يوم الإثنين، أنها طلبت من القنصلية الإسبانية في إسرائيل التوقف عن تقديم خدمات قنصلية للفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة اعتبارًا من 1 يونيو المقبل، بسبب اعتراف مدريد بالدولة الفلسطينية.

كما أكد وزير الخارجية الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، يوم الجمعة الماضي، أن إسرائيل ستمنع القنصلية الإسبانية في القدس من تقديم الخدمات للفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة بعد هذا الاعتراف.

الاعتراف الدولي بفلسطين

جدير بالذكر أن نحو 144 دولة من أصل 193 دولة أعضاء في الأمم المتحدة تعترف بالفعل بدولة فلسطين، مما يعكس دعمًا عالميًا واسعًا للحقوق الفلسطينية على الساحة الدولية.