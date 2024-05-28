الاحتلال يعتقل 22 فلسطينياً من الضفة
اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، خلال الساعات الـ24 الماضية، 22 فلسطينياً على الأقل من الضفة الغربية المحتلة، بينهم سيدة وطفل وأسرى سابقون.
وذكرت هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير، في بيان مشترك، أن عمليات الاعتقال تركزت على محافظتي بيت لحم ورام الله، فيما توزعت بقية الاعتقالات على الخليل وطوباس وجنين والقدس وقلقيلية.
إلى جانب ذلك، نفذت قوات الاحتلال عمليات اقتحام واسعة لمحال الصرافة في المحافظات كافة، وأجرت تحقيقا ميدانيا لمجموعة من الموظفين فيها، بينهم فتاة، فيما اعتقل آخرون.
ونوه البيان إلى ارتفاع حصيلة الاعتقالات بالضفة، منذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة في السابع من أكتوبر الماضي، إلى نحو 8910 حالات، لافتا إلى أنها شملت من جرى اعتقالهم من المنازل، وعبر الحواجز العسكرية، ومن اضطروا لتسليم أنفسهم تحت الضغط، ومن احتجزوا كرهائن.
يشار إلى أن المعطيات المتعلقة بحالات الاعتقال تشمل من أبقى الاحتلال على اعتقالهم، ومن تم الإفراج عنهم لاحقا.
وتواصل قوات الاحتلال تنفيذ حملات الاعتقال الممنهجة، كإحدى أبرز السياسات الثابتة، والتي تصاعدت بشكل غير مسبوق بعد السابع من أكتوبر، ليس فقط من حيث مستوى أعداد المعتقلين، وإنما من حيث مستوى الجرائم التي ارتكبتها.
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