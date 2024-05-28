نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أيرلندا تعترف رسميًا بدولة فلسطين وتعلن عن تعيين سفير في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت الحكومة الأيرلندية رسميًا عن اعترافها بدولة فلسطين وإقامة علاقات دبلوماسية كاملة معها.

وأوضحت في بيان أن دبلن ستعين سفيرًا أيرلنديًا لدى دولة فلسطين.

يأتي هذا القرار في إطار خطوات مشابهة من دول أوروبية أخرى مثل إسبانيا والنرويج، اللتين أعلنتا أيضًا اعترافهما بدولة فلسطين كدولة مستقلة يوم الثلاثاء.

هذا الاعتراف ينضم إلى اعتراف نحو 140 دولة من أعضاء الأمم المتحدة البالغ عددهم 193 دولة، بالدولة الفلسطينية.

كانت السويد هي الدولة الأولى في الاتحاد الأوروبي التي اعترفت بفلسطين في أكتوبر 2014.

وأفادت تقارير صحفية غربية بأن الاعترافات الجديدة تعكس تآكل هيمنة الولايات المتحدة على مسار عملية السلام الإسرائيلية الفلسطينية منذ اتفاق أوسلو عام 1993.

تشير هذه التحركات إلى زخم متزايد بين الدول الأوروبية لدعم الحقوق الفلسطينية وإقامة دولة مستقلة، رغم التحذيرات الإسرائيلية.

يُذكر أن اعترافات الدول الأوروبية بفلسطين تُعتبر خطوة مهمة قد تؤثر بشكل كبير على الديناميكيات السياسية والدبلوماسية في المنطقة خلال الفترة المقبلة.