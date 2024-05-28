ارتفاع حصيلة الشهداء في غزة إلى 36096

ارتفاع حصيلة الشهداء في غزة إلى 36096أعلنت وزارة الصحة في غزة، اليوم، ارتفاع حصيلة الشهداء في القطاع إلى 36096 شهيداً، أغلبهم من الأطفال والنساء، منذ بدء العدوان الإسرائيلي في السابع من أكتوبر الماضي.

وأفادت الوزارة في بيان لها، بأن حصيلة الإصابات ارتفعت إلى 81136، في حين لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض.

وأشارت إلى أن قوات الاحتلال ارتكبت 5 مجازر في قطاع غزة خلال الساعات الـ24 الماضية، راح ضحيتها 46 شهيداً، و110 مصابين.

ويتواصل عدوان الاحتلال المكثف وغير المسبوق على قطاع غزة بحرا وبرا وجوا لليوم الخامس والثلاثين بعد المئتين على التوالي، مخلفاً عشرات الآلاف من الشهداء والجرحى والمفقودين والدمار الهائل في البنى التحتية والمرافق والمنشآت الحيوية، فضلا عن ما سببه من كارثة إنسانية غير مسبوقة في القطاع نتيجة وقف إمدادات الغذاء والماء والدواء والوقود.