نزوح مليون فلسطيني من رفح خلال 3 أسابيع

نزوح مليون فلسطيني من رفح خلال 3 أسابيعأعلنت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، اليوم، أن حوالي مليون شخص فروا من رفح بجنوب غزة على مدار الأسابيع الثلاثة الماضية.

وأفادت الأونروا في بيان لها: "حدث هذا مع عدم وجود مكان آمن للذهاب إليه وسط القصف ونقص الغذاء والماء وأكوام النفايات والظروف المعيشية غير المناسبة".

وتابعت: "يوم بعد يوم، يصبح تقديم المساعدة والحماية شبه مستحيل".

وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي ارتكاب عدوانها الغاشم على قطاع غزة، عبر شن عشرات الغارات الجوية والقصف المدفعي، والأحزمة النارية مع ارتكاب مجازر دامية ضد المدنيين، وتنفيذ جرائم مروعة في مناطق التوغل، وسط وضع إنساني كارثي نتيجة الحصار ونزوح أكثر من 90 بالمئة من السكان.