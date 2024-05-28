بوتين: الأحكام العرفية في أوكرانيا تقضي بتسليم السلطة إلى رئيس البرلمان

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أحمد جودة - القاهرة - أشار الرئيس فلاديمير بوتين إلى أن الأحكام العرفية في أوكرنيا تقضي بنقل السلطة إلى رئيس البرلمان في حال انتهاء ولاية رئيس الجمهورية.

وأشار بوتين في تصريحات صحفية له عقب زيارة الدولة التي قام بها إلى أوزبكستان، إلى أن دستور أوكرانيا ينص على نقل السلطة العليا (منصب الرئيس) في البلاد إلى رئيس البرلمان مع انتهاء ولاية رئيس الدولة في ظل سريان الأحكام العرفية.

وأضاف: "هناك المادة 111 من دستور أوكرانيا، التي تنص على أنه في هذه الحالة، تنتقل صلاحيات السلطة العليا، في الواقع، إلى رئيس البرلمان. علاوة على ذلك، وبموجب شروط قانون الأحكام العرفية، فإن صلاحيات البرلمان تبقى تحت بند التمديد".

وفي وقت سابق، أكد الرئيس بوتين أن مسألة شرعية زيلينسكي بعد انتهاء ولايته يجب أن يجيب عليها النظام السياسي والقانوني الأوكراني بنفسه.

وأصبح معروفا أن فترة الولاية الرئاسية لزيلينسكي انتهت يوم 20 مايو الجاري، علما أنه تم إلغاء إجراء الانتخابات الرئاسية في أوكرانيا للعام 2024، بذريعة الأحكام العرفية والتعبئة العامة، فيما قال زيلينسكي إن الانتخابات "في غير وقتها الآن".