الاتحاد الاوروبي يتوعد "اسرائيل" بالعقوبات

الاتحاد الاوروبي يتوعد "اسرائيل" بالعقوباتقال الاتحاد الأوروبي انه ناقش فرض عقوبات على "إسرائيل" إذا لم تمتثل لقرار محكمة العدل الدولية الذي يطالبها بوقف عملياتها العسكرية في رفح بجنوب قطاع غزة.

وأوضح الاتحاد، أن العقوبات المطروحة التي تم مناقشتها خلال اجتماع وزراء الخارجية في بروكسل تشمل تعطيل العمل باتفاقية الشراكة الأوروبية مع "إسرائيل" التي تعطيها ميزات اقتصادية.

وفي سياق متصل، طالبت بعض دول الاتحاد الاوروبي بإعطاء إنذار نهائي لرئيس وزراء الكيان الصهيوني "بنيامين نتنياهو"، قبيل المضي في تطبيق أي عقوبات.

وقال وزير الخارجية الأيرلندي مايكل مارتن، عقب الاجتماع الوزاري أنها المرة الأولى التي يشهد فيها نقاشا حقيقيا بشأن فرض عقوبات على "إسرائيل" خلال اجتماع للاتحاد الأوروبي.

وأضاف "مارتن"، أن الوزراء اتفقوا على ضرورة أن تمتثل "إسرائيل" للإجراءات المؤقتة التي أقرتها محكمة العدل الدولية، وتوقف العمليات العسكرية في رفح؛ مشيرا إلى أن عددا من وزراء خارجية الاتحاد الاوروبي ناقشوا فرض عقوبات على مسؤولين "إسرائيليين" يدعمون المستوطنين الذين يرتكبون اعتداءات على الفلسطينيين في الضفة الغربية.