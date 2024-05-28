الكرملين: روسيا لن تشارك في مؤتمر لبحث الأزمة بأوكرانيا الشهر القادم

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 28 مايو 2024 08:33 مساءً - نفى المتحدث باسم الرئاسة الروسية "الكرملين" ديمتري بيسكوف، اليوم الثلاثاء، ما تردد بشأن مشاركة روسيا في مؤتمر لبحث الأزمة الأوكرانية، الشهر المقبل.

وقال بيسكوف - في تصريح أوردته وكالة أنباء "تاس" الروسية - "إن هذا الأمر ليس محل نقاش في الوقت الراهن".

كما أعاد تأكيده أن "مؤتمر سويسرا حول أوكرانيا" والمقرر عقده في شهر يونيو، لا جدوى منه مطلقًا بدون مشاركة روسيا، مُرجحًا آلا يؤتي بنتائج تسهم في إيجاد سُبل لتسوية الصراع القائم في المنطقة.

وكانت وسائل إعلام عالمية قد ذكرت - في وقت سابق - أن الاتحاد الأوروبي يعتزم عقد قمة حول أوكرانيا بمشاركة روسيا يومي 15 و16 يونيو في مدينة لوسرن بسويسرا، ورغم أنه لم يتم كشف الكثير عن المؤتمر، الا أن المباحثات مع دول عديدة كشفت أن مؤتمرا رفيع المستوى سوف يعقد بموافقة دولية كافية كبداية لإطلاق عملية سلام، وفقا لما ذكرته وزارة الشئون الخارجية الفيدرالية السويسرية في برن.

وأوضحت الخارجية السويسرية أن المؤتمر يستهدف توفير منصة للحوار حول سبل تحقيق سلام شامل وعادل ودائم فى أوكرانيا، قائلة إن المباحثات سوف تقوم على أساس القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.

قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية (الكرملين)، دميتري بيسكوف، إن الدول الغربية ليس لديها رأي موحد بشأن منح الإذن الرسمي للجيش الأوكراني لضرب روسيا بأسلحة غربية.

وفي سياق متصل، وصف بيسكوف، "مؤتمر سويسرا حول أوكرانيا" المقرر عقده في شهر يونيو المقبل بأنه "عديم الجدوى" حسبما ذكرت وكالة أنباء تاس الروسية.

وقال "حتى الآن، نرى محاولات للإعداد لعقد مؤتمر في سويسرا، هذا المؤتمر من وجهة نظرنا لا جدوى منه مطلقًا من حيث إيجاد سُبل لتسوية الصراع القائم حول أوكرانيا".

وأشار المتحدث إلى أن تطرق المؤتمر لمناقشة هذه القضية بدون مشاركة روسيا ما هو إلا تصرفًا عبثيًا، لافتًا الانتباه إلى أنه بالرغم من ذلك، قررت دول الغرب المشاركة في هذه المحادثات على أية حال.

يُشار إلى أنه من المقرر عقد المؤتمر يومي 15 و16 يونيو في لوسيرن بسويسرا، ورغم أنه لم يتم كشف الكثير عن المؤتمر، غير أن المباحثات مع دول عديدة كشفت عن أن مؤتمرا رفيع المستوى سوف يعقد بموافقة دولية كافية كبداية لإطلاق عملية سلام، وفقا لما ذكرته وزارة الشئون الخارجية الفيدرالية السويسرية في برن، موضحة أن المؤتمر يستهدف توفير منصة للحوار حول سبل تحقيق سلام شامل وعادل ودائم فى أوكرانيا، قائلة إن المباحثات سوف تقوم على أساس القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.