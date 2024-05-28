نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رئيس البرلمان العربي يخاطب رؤساء برلمانات إسبانيا والنرويج وأيرلندا مثمنًا اعتراف دولهم بفلسطين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - وجه عادل بن عبدالرحمن العسومي رئيس البرلمان العربي، خطابات لرؤساء برلمانات كلًا من، مملكة إسبانيا وجمهورية النرويج ومملكة أيرلندا، لاعترافهم الرسمي بدولة فلسطين، أكد فيها تقدير البرلمان العربي للمواقف المشرفة للدول الأوروبية الثلاث والمنحازة للعدل والقانون الدولي، ولقضايا الشعب الفلسطيني العادلة، حيث يأتي الاعتراف من دول لها ثقلها السياسي في الاتحاد الأوروبي خاصة، وعلى مستوى العالم، في توقيت مهم وحاسم، وفي ظل ما يتعرض له الشعب الفلسطيني من عدوان متواصل وحرب إبادة جماعية ومجازر في قطاع غزة والضفة الغربية، بما فيها القدس المحتلة.

وتقدم العسومي، بخالص الشكر والتقدير على مواقف هذه الدول الشجاعة بالاعتراف بدولة فلسطين، مطالبها باستمرار دعمها لقضية فلسطين العادلة، وحثها باقي الدول الأوروبية التي لم تعترف بدولة فلسطين إلى الاعتراف بها وفق حل الدولتين المعترف به دوليًا والمستند لقرارات الشرعية الدولية، وأهمية أن تدعم هذه الدول حصول دولة فلسطين على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، وأن تحذو حذو إسبانيا والنرويج وأيرلندا التي اختارت طريق دعم السلام والاستقرار وترسيخ قواعد الشرعية الدولية والقانون الدولي.