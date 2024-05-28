أخبار عالمية

مقتل 3 جنود وإصابة 4 بجروح خطيرة في حادثة صعبة بمدينة رفح

0 نشر
0 تبليغ

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مقتل 3 جنود وإصابة 4 بجروح خطيرة في حادثة صعبة بمدينة رفح في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أفادت وسائل إعلام إسرائيلية مساء اليوم الثلاثاء بوقوع حادثة وصفتها بالصعبة في مدينة رفح جنوب قطاع غزة، أسفرت عن مقتل 3 جنود وإصابة 4 آخرين وصفت جراحهم بالخطيرة.
وقالت قناة "إسرائيل بلا رقابة" على "تلغرام": "عن الحادث في رفح: الجنود دخلوا عيادة وانفجرت عبوة فيها وهناك 3 قتلى و4 جرحى بحالة صعبة".

وفي وقت سابق من نهار الثلاثاء، قالت "كتائب القسام" عبر قناتها على "تلغرام": "تمكن مجاهدو القسام من تفجير منزل مفخخ مسبقا في قوة صهيونية خاصة في مخيم الشعوت جنوب مدينة رفح وإيقاع أفرادها بين قتيل وجريح".

ولم يصدر الجيش الإسرائيلي بيانا بالحادثة بعد

سعد محمود

سعد محمود

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا