نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بوتين: بات من الصعب أكثر على الغرب إخفاء خسائره في صفوف مرتزقته في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إن المرتزقة الغربيين يتكبدون خسائر في أوكرانيا، وأصبح من الصعب على الغرب إخفاء هذه الخسائر.

وأضاف الرئيس الروسي في تصريح صحفي في ختام زيارته لأوزبكستان، يوم الثلاثاء: "كان هناك سؤال حول الأسلحة الدقيقة البعيدة المدى، ومن الذي يسيطر عليها؟ بالطبع هؤلاء المدربون الذين يعملون في شكل مرتزقة، هم موجودون، ويبدو أنه بات من الصعب عليهم (الدول الغربية) أكثر فأكثر إخفاء هذه الخسائر".

وفي وقت سابق، قال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ، إن "أوكرانيا لها كل الحق"، لا سيما مهاجمة "أهداف عسكرية على الأراضي الروسية".

وقال ستولتنبرغ أيضا إن "بعض الحلفاء" رفعوا القيود المذكورة عن الضربات، ووفقا له فإن "الوقت قد حان لرفع القيود الأخرى".

تجدر الإشارة إلى أن القائد العام للقوات المسلحة الأوكرانية، ألكسندر سيرسكي، أعلن أمس الاثنين، عن توقيع وثائق تسمح للمدربين العسكريين الفرنسيين بزيارة مراكز التدريب في أوكرانيا.

وفي وقت سابق علق وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف على حديث المسؤولين الأمريكيين حول ضرورة السماح لكييف بضرب الأراضي الروسية بالأسلحة الغربية، وأكد أن مثل هذه التصريحات تعكس يأس الغرب.