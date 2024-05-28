العالم اليوم - بعدما جدل كبير.. وزيرة مغربية تعلق على "صورة القُبلة"

انتم الان تتابعون خبر بعدما جدل كبير.. وزيرة مغربية تعلق على "صورة القُبلة" من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 28 مايو 2024 09:24 مساءً - تناقلت بعض المواقع الإعلامية المغربية ومنصات التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، صورة نشرتها صحيفة أسترالية تظهر رجل أعمال أستراليا يقبّل امرأة، بينما يزعم المصدر نفسه أنها وزيرة الانتقال الطاقي في المغرب ليلى بنعلي.

وقالت صحيفة "ذا أستراليان"، إن "صورة القبلة" تجمع رجل الأعمال الثري أندرو فوريست، وهو رئيس شركة عملاقة في مجال الطاقة الخضراء والمعادن والتكنولوجيا، والوزيرة المغربية.

وأضافت أن الصورة التقطت في العاصمة الفرنسية باريس.

وكانت النسخة الأسترالية من صحيفة "ديلي ميل" السباقة لنشر هذه اللقطة، قبل أن تحذفها في وقت لاحق.

وعقب الضجة التي أحدثتها الصورة، خرجت بنعلي عن صمتها، الثلاثاء، ونفت حقيقة الصورة المزعومة.

وذكر بيان لوزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة: "الأمر لا يعدو أن يكون مجرد ادعاء زائف وعار من الصحة تماما".

وتابع أن الوزيرة تنفي "نفيا قاطعا وجازما أي علاقة لها بالصورة"، مؤكدة "التزامها التام بكرم الأخلاق وحسن السلوك ومقومات السمعة الطيبة وحرصها على مراعاة الشرف والاعتبار والوقار المميز لشخصيتها كامرأة وأم مغربية أصيلة من جهة، وكوزيرة مسؤولة في حكومة المملكة المغربية تدافع على المصالح العليا للبلد من جهة ثانية".

واعتبرت أن "محاولة التشهير التي طالت شخصها من خلال المنشور المذكور، ليست الأولى. إنها شكل من أشكال الانتقام والاستهداف الصادرة عن تجمعات مصالح معينة".