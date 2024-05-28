العالم اليوم - بضغط طلابي.. جامعة دنماركية توقف استثماراتها بالضفة الغربية

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شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 28 مايو 2024 09:24 مساءً - أعلنت جامعة دنماركية، الثلاثاء، وقف استثماراتها في الضفة الغربية المحتلة، تحت ضغط من الاحتجاجات الطلابية المطالبة بقطع العلاقات المالية والمؤسسية مع إسرائيل.

ونقلت وكالة "رويترز" عن جامعة كوبنهاغن قولها إنها ستوقف الاستثمار في الشركات التي لها نشاط تجاري في الضفة الغربية المحتلة.

وبدأت احتجاجات بقيادة مئات الطلاب في الحرم الجامعي في أوائل مايو، تعبيرا عن معارضتهم للعملية العسكرية الإسرائيلية في غزة.

ويطالب الطلاب الجامعة بقطع علاقاتها الأكاديمية مع إسرائيل وسحب استثماراتها من الشركات التي تعمل في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وقالت الجامعة على منصة "إكس"، إنها اعتبارا من 29 مايو ستعمل على سحب جميع ممتلكاتها التي يصل قيمتها الإجمالية حوالي مليون كورونة دنماركية (نحو 146 ألف دولار)، في "إير بي إن بي"، و"بوكينغ دوت كوم"، و"إي دريمز".

وأضافت الجامعة أنها ستتعاون مع مديري الصناديق لإدارة استثماراتها وضمان امتثالها لقائمة الأمم المتحدة للشركات التي لها نشاط تجاري في المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية في الضفة الغربية.

وتبلغ إيرادات جامعة كوبنهاغن السنوية أكثر من 10 مليارات كورونة، وتستثمر بعضها في سندات وأسهم.