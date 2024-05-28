الناتو يؤكد الحاجة الملحة إلى تقديم دعم عسكري إضافي لأوكرانيا

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 28 مايو 2024 09:31 مساءً - أكد حلف شمال الأطلسي (الناتو) الحاجة الملحة إلى تقديم دعم عسكري إضافي إلى أوكرانيا، مشيرا إلى أن دول الحلف اتفقت على مناقشة خطط لتقديم الدعم، "على أساس أكثر ثباتًا واستدامة" في قمة واشنطن، المزمع عقدها خلال يوليو المقبل.

وأكد نائب الأمين العام للحلف ميرتشيا جيوانا - أثناء ترؤسه اجتماعا لمجلس الناتو وأوكرانيا اليوم الثلاثاء أن أوكرانيا يمكنها الاعتماد على دعم دول "الحلفاء" على المدى الطويل، حيث ينبغي "التنقيب بشكل أعمق في مخزونات الحلفاء"، وتقديم المزيد من المساعدات العسكرية لأوكرانيا.

وأشاد بعمل أوكرانيا في تنفيذ متطلبات البرنامج الوطني السنوي المعدل، والتقدم الذي أحرزته كييف في متابعة الإصلاحات، قائلاً إن ذلك سيجعل أوكرانيا أقرب إلى مستقبلها للانضمام إلى عضوية الناتو.

من جانبها، قدمت أولها ستيفانيشينا نائبة رئيس الوزراء لشؤون التكامل الأوروبي والأوروبي الأطلنطي في أوكرانيا، شرحا مختصرا للحلفاء لإطلاعهم على الوضع في ساحة المعركة واحتياجات أوكرانيا الأكثر إلحاحًا.

وكان الأمين العام للناتو ينس ستولتنبرج قد أكد - في وقت سابق اليوم - على الحاجة الملحة إلى تكثيف الجهود لتقديم الدعم والمساعدات إلى كييف سواء حاليا أو على المدى الطويل أيضا، مشددا على ضرورة الاتفاق على تولي الناتو دورا قويا لتنسيق وتقديم المساعدة الأمنية والتدريب لأوكرانيا.