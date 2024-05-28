نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الدفاع الروسية: وزير الدفاع التشادي يشكر القوات الروسية بعد تحريرها عسكريين تشاديين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - توجه وزير الدفاع التشادي بالشكر للقوات الروسية بعد تحرير عسكريين تشاديين من الأسر بمشاركتها مؤكدا أن موسكو كانت دائما شريكا موثوقا لإفريقيا على عكس أمريكا وفرنسا وبريطانيا.

وجاء في بيان لوزارة الدفاع الروسية: "نتيجة لعملية تحرير الأسرى العسكريين (التشاديين)، شكر وزير دفاع جمهورية تشاد روسيا، مشيرا إلى أنها كانت دائما شريكا موثوقا به للدول الإفريقية، على عكس فرنسا وبريطانيا والولايات المتحدة والتي فقط حصلت على فوائد من الأفارقة".

وذكّرت الوزارة بأن موسكو استضافت في يناير 2024 اجتماعات رسمية لرئيسي روسيا الاتحادية وجمهورية تشاد، وكذلك رؤساء الإدارات العسكرية لتحسين التعاون بين الإدارات بين البلدين.

وقد قامت القوات الروسية في جمهورية إفريقيا الوسطى بتنفيذ عملية مع القوات التشادية لتحرير 21 عسكريا تشاديا كانوا قد أسروا من قبل مسلحين إسلاميين، قبل تسعة أشهر واحتجزوا في ظروف غير إنسانية وتعرضوا للتعذيب.

وبعد نجاح عملية تحريرهم، تم نقل جميع الأسرى أولا إلى موقع مؤقت حيث قدم لهم المسعفون الروس الرعاية اللازمة، ثم تم إجلاؤهم إلى وطنهم تحت مراقبة ومرافقة الجنود الروس.