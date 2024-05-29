نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نائب يساري يرفع علم فلسطين في الجمعية الوطنية الفرنسية وتعليق الجلسة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - رفع النائب عن حزب "فرنسا الأبية" (يسار متطرف) سيباستيان ديلوغو Sebastien Delogu علما فلسطينيا الثلاثاء في الجمعية الوطنية خلال سؤال إلى الحكومة حول الوضع في قطاع غزة، الأمر الذي أدى إلى تعليق الجلسة.



ودانت رئيسة الجمعية يائيل برون بيفيه النائبة عن المعسكر الرئاسي، ما وصفته بأنه سلوك "غير مقبول" وأعلنت أنها تدعو إلى اجتماع "لدرس قضية ديلوغو".

من جانبه علق الزعيم اليساري الفرنسي جان لوك ميلونشون، على الدعوات لمعاقبة ديلوغو وقال في صفحته على منصة "إكس": "لقد رأينا الكثير وسمعنا الكثير من أصدقاء الإبادة الجماعية في الجمعية الوطنية. فهم لم يعاقَبوا أبدا، بل شُجعوا دائما. وها هي الرئيسة تعاقب!".

وأضاف أن رئيس حزب "فرنسا الأبية" سيباستيان دلوغوـ تتم معاقبته لأنه "لوح بالعلم الفلسطيني. عقابه هو وسام لدوغلو المتمرد. والعار إلى الأبد لأولئك الذين صوتوا لصالحه (العقاب). حظر (إرسال) الأسلحة، الاعتراف بدولة فلسطين. لا تبحثوا في مكان آخر! الإبادة الجماعية أمام أعينكم.