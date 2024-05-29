العالم اليوم - الجزائر ستقدم مشروع قرار أمام مجلس الأمن لوقف "القتل في رفح"

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شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 29 مايو 2024 01:21 صباحاً - أكد مندوب الجزائر لدى الأمم المتحدة أن الجزائر ستقدم مسودة قرار لمجلس الأمن الدولي بشأن غزة "لوقف القتل في رفح".

وقال عمار بن جامع للصحفيين بعد اجتماع مغلق لأعضاء المجلس المكون من 15 عضوا: "ستقوم الجزائر بعد ظهر اليوم بتعميم مشروع قرار بشأن رفح." وأضاف: "سيكون نصا قصيرا وحاسما لوقف القتل في رفح".

نرجو ان نكون قد وفقنا في نقل التفاصيل الكاملة الخاصة بخبر الجزائر ستقدم مشروع قرار أمام مجلس الأمن لوقف "القتل في رفح" .. في رعاية الله وحفظة