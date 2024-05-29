نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قصف مدفعي من محيط الجانب الفلسطيني لمعبر رفح باتجاه المناطق الشرقية للمدينة الفلسطينية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أفاد مراسل قناة القاهرة الإخبارية بنبأ عاجل قبل قليل، بأن قوات الاحتلال قامت بقصف مدفعي من محيط الجانب الفلسطيني لمعبر رفح باتجاه المناطق الشرقية لرفح الفلسطينية.

أفاد بوجود تحركات لآليات الاحتلال ودباباته في محيط معبر رفح من الجانب الفلسطيني، وأعلن أيضًا عن تحليق مكثف لمروحيات الاحتلال في محيط معبر رفح من الجانب الفلسطيني.

وكانت تنديدات حول أحداث مجزرة رفح، من ضمنها ما شدد عليه أمين عام "حزب الله" اللبناني.

وكان شدَّدَ أمين عام "حزب الله" اللبناني حسن نصر الله اليوم الثلاثاء، على أن "مجزرة رفح تؤكد وحشية إسرائيل وغدرها وخيانتها".

وفي كلمة له بختام تقبل التعازي بوالدته، قال حسن نصر الله: "باسم عائلتنا عموما، وباسم عائلتي السادة الكرام آل صفي الدين وآل درويش أتوجه بالشكر من الجميع.. الشكر لكل الذين عزونا من لبنان وفلسطين وسوريا والعراق وإيران وباكستان والهند وتركيا واليمن والبحرين والكويت ومصر وتونس وموريتانيا، والعديد من الدول الإفريقية والأردن والمغرب وجيبوتي والجاليات اللبنانية في دول الاغتراب.. الشكر لقيادتي حزب الله وحركة "أمل" على القيام بتقبّل التعازي واستقبال المعزين، والشكر لجميع عوائل الشهداء، أنا أعتز بمحبة كل عوائل الشهداء".

وأضاف نصر الله: ما حصل في رفح يكشف وحشية هذا العدو..من هي إسرائيل؟ أنتم (الإسرائيليون) الوحوش..بل قياسكم إلى الوحوش فيه إساءة للوحوش.. هم جددوا صفة قتل الانبياء".