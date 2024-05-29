نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. واشنطن تعلن تدمير 10 صواريخ ومسيّرات حوثية أطلقت من اليمن في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت القيادة المركزية التابعة للجيش الأمريكي، فجر الأربعاء، أن قواتها نجحت في اعتراض وتدمير 5 صواريخ باليستية مضادة للسفن أطلقها الحوثيون من اليمن نحو البحر الأحمر.

وقالت القيادة، في بيان لها، عبر منصة "إكس" أن "التقارير تفيد بإصابة السفينة M/V Laax، وهي ناقلة بضائع مملوكة لليونان وترفع علم جزيرة مارشال، بثلاثة صواريخ، لكنها واصلت رحلتها".

وأكد البيان أنه "لم يتم الإبلاغ عن وقوع إصابات من قبل السفن الأمريكية أو التحالف أو السفن التجارية".

وبشكل منفصل، قال البيان إن قوات القيادة المركزية الأمريكية نجحت في تدمير 5 مسيّرات فوق البحر الأحمر، تم إطلاقها من منطقة يسيطر عليها الحوثيون في اليمن.