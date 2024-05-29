العالم اليوم - إشراق للاستثمار تحول تركيزها نحو الاستثمار في الأسهم الخاصة

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شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 29 مايو 2024 10:21 صباحاً - كشفت شركة "إشراق للاستثمار"، والتي تتخذ من أبوظبي مقراً لها والمدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية، عن استراتيجيتها المؤسسية المحدثة، والتي ستعمل الشركة من خلالها وعلى مدار 5 سنوات على تعزيز قدراتها واستثماراتها المباشرة في الأسهم الخاصة ونقل أصول محفظتها القديمة، مع تنفيذ عمليات استحواذ مطلع عام 2024.

وقالت الشركة في بيان، إنها تعتزم من خلال الاستراتيجية الجديدة رسم مسارها المستقبلي عبر التركيز على الاستثمارات المباشرة في الأسهم الخاصة، بالإضافة إلى توليد النقد من الاستثمار في حقوق الأقلية وأصول الدخل الثابت والعقارات بهدف ضمان توازن محفظتها ودعم اتساق أرباحها.

وقد فوض مجلس إدارة "إشراق" فريقها الإداري بالشروع في تنفيذ الاستراتيجية بشكل فوري.

من جانبه، قال فهد عبدالقادر القاسم، رئيس مجلس إدارة شركة "إشراق": "يسرنا أن نكشف عن استراتيجيتنا طويلة المدى لتحقيق النمو وخلق القيمة للمساهمين، والتي نعتزم من خلالها أن نصبح شركة استثمارية رائدة في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي، من خلال التركيز على تعزيز محفظتنا عبر الاستثمار المباشر في الأسهم الخاصة وفي الأصول المدرة للدخل".

وتوقع القاسم أن ينعكس التنفيذ الناجح للاستراتيجية بشكل إيجابي على عرضنا الاستثماري من خلال المساهمة بتعزيز وتنويع محفظتنا عبر مختلف القطاعات المتنامية في جميع أنحاء دول مجلس التعاون الخليجي، بدعم من ميزانية عمومية قوية تدعم بشكل كبير الاستثمار في الأصول الجديدة والحالية، فضلاً عن رفد مجلس الإدارة بخبرات أكبر عبر تعيين أعضاء جدد في عام 2023، ووجود فريق إداري يمتلك المهارات اللازمة لتحديد واغتنام الفرص الاستثمارية المجزية".

ومن جهته، قال محمد الهاشمي، الرئيس التنفيذي لشركة "إشراق": " سنركز بشكل واضح على الاستثمار المباشر في أصول الأسهم الخاصة الإقليمية، فضلاً عن تقييم أفضل الخيارات لنقل أصولنا القديمة، بما في ذلك بعض العقارات في محفظتنا العقارية والممتلكات المستقبلية وإدارتنا لصندوق جولديلوكس".

استراتيجية من ثلاث ركائز

الأسهم الخاصة

ستعطي "إشراق" الأولوية للاستثمارات المباشرة في الأسهم الخاصة، بالإضافة إلى البحث عن فرصٍ تحقق نمواً كبيراً وقيمة طويلة الأجل، مع التركيز على دراسة وإبرام صفقات تعود بقيمة عالية، وضمان تدفق ثابت للصفقات والتوظيف الاستراتيجي لرأس المال. وستحافظ الشركة على أولوياتها الجغرافية دون تغيير، مع تركيز الاستثمارات على دولة الامارات العربية المتحدة ومنطقة دول مجلس التعاون الخليجي على نطاق أوسع، حيث تعتبر سوقاً استثمارية جذابة مع محركات نمو هيكلية قوية. كما تهدف الشركة للاستثمار في 1-2 من الشركات عالية النمو كل عام بهدف الحصول على تدفقات نقدية من عمليات التخارج من الأصول. كما ستركز سياسة الاستحواذ المرنة على فرص التحكم المباشرة من خلال الاحتفاظ بحصص 50 بالمئة - 70 بالمئة من الأسهم، بالإضافة إلى إبرام صفقات بقيمة تتراوح بين 50- 100 مليون دولار مع فترة احتفاظ بين 5- 7 سنوات. وسيتم إعطاء الأولوية لاستثمارات الأسهم الخاصة التي تولد تدفقات نقدية قوية مدعومة بالأصول في قطاعات مثل الاستثمارات العقارية والبنية التحتية والخدمات اللوجستية والطاقة وخدمات الطاقة والتكنولوجيا والرعاية الصحية والمستهلكين و الغذاء والزراعة والتمويل الإسلامي.

الأصول المدرة للدخل

ستواصل إشراق الاستثمار بشكل انتقائي في حقوق الأقلية وأصول الدخل الثابت والعقارات المدرة للدخل لتوليد تدفقات نقدية موثوقة وضمان توازن محفظتها الاستثمارية. وسيكون هذا مكملاً لمحفظتها الأساسية المتمثلة في الأسهم الخاصة، مع التركيز على الأسهم المستقرة التي تدر أرباحاً والاستفادة من المحفظة العقارية الحالية لتحقيق عوائد ثابتة على مدار دورات السوق. وتعتزم الشركة القيام بعمليات استحواذ استراتيجية على حصص أقلية في الشركات العاملة في قطاعات مكملة لمجالات استثمارها الرئيسية أو خارجها. كما تخطط الإدارة للاحتفاظ بمحفظة أكثر انتقائية من الأصول العقارية التجارية والسكنية المدرة للدخل، مع التركيز على العقارات المستقرة المولدة للنقد والتي تضمن توازن وجاذبية محفظة الأسهم الخاصة.

إدارة السيولة

ستتبنى "إشراق" استراتيجية مدروسة لإدارة الخزانة لتحقيق أقصى قدر من العائدات على الأصول السائلة؛ ويشمل ذلك اعتماد الاستثمارات قصيرة الأجل، وأدوات التحوط، وآليات إدارة النقد الفعالة لضمان إتاحة الموارد المالية اللازمة لاغتنام الفرص الاستثمارية المجزية.

نقل الأصول القديمة

ستقوم "إشراق" بإعداد وتنفيذ خطط لنقل الأصول القديمة، بما في ذلك العقارات ضمن محفظتها الحالية وصندوق "جولديلوكس" الذي تديره شركة شعاع ش. م. ع المحدودة، وذلك من خلال التحول إلى نموذج الاستثمار المباشر عبر تعزيز قدرات الشركة في مجال الأسهم الخاصة.

وسيتم تقييم مستقبل كل أصل عقاري على حدة، مع إجراء دراسة جدوى خاصة بكل قطعة أرض لتحديد الاستراتيجية المناسبة لاستثمارها، وذلك عبر العمل وفق مبدأ الحصول على أفضل قيمة ممكنة من الأصول المتعثرة. وسينظر التقييم في أربع خيارات استراتيجية محتملة، هي:

بيع أراضٍ أو مبادلتها أو التخارج منها تطوير أراض استراتيجية أو بيعها أو مبادلتها أو التخارج منها تطوير أراضٍ لبيعها لاحقاً تطوير أراضٍ لتأجيرها فيما بعد.

وبالمثل، تعمل إشراق نحو هيكل مثالي لصندوق جولديلوكس و الهدف الرئيسي هو السماح لإشراق بالتحكم في جميع ممتلكاتها واتخاذ القرارات الاستثمارية.

عوامل التمكين التشغيلية الرئيسية

تعتمد "إشراق" في تنفيذ استراتيجيتها على عدة محركات تشغيلية؛ حيث ستركز الإدارة على تعزيز رأس المال البشري للشركة عبر توظيف خبراء متمرسين في مجال الاستثمار؛ وتحسين العمليات الحيوية كالتزام أعلى معايير العناية الواجبة لدعم تحديد ودراسة أنسب الفرص، فضلاً عن إنشاء لجنة استثمارية من ذوي الكفاءات العالية؛ يُضاف إلى ذلك تعزيز الأنظمة الداخلية للشركة، بما في ذلك معلومات السوق ومنصات إدارة علاقات أصحاب المصلحة.

وقد حققت الشركة بالفعل تقدماً في توظيف العديد من أصحاب الموهبة والخبرة العالية، على سبيل المثال، عينت "إشراق" مؤخراً دكتور ماهيندرا باتل في منصب الرئيس التنفيذي للاستثمار ليلعب دوراً حيوياً في دعم توجيه أعمال الشركة نحو نموذج الاستثمار المباشر. وكان دكتور باتل قد شغل سابقاً رئيس تنفيذي للاستثمارات في أديا لندن . كما تعمل الشركة على تقييم عدد من المرشحين لمنصب رئيس التدقيق الداخلي والمستشار العام.

وستزود "إشراق" السوق بأي مستجدات تخص تنفيذ استراتيجيتها في جميع الإعلانات والعروض التقديمية التي تصدرها بشأن أرباحها الفصلية المستقبلية، بالإضافة إلى الكشف عن إنجازاتها المهمة، بما في ذلك عمليات الاندماج والاستحواذ، بشكل فوري عند الاقتضاء.