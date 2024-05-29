نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تحليل CNN: كشف المواقع والتفاصيل للغارة الإسرائيلية على مخيم النازحين الفلسطينيين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نشرت شبكة CNN تحليلًا دقيقًا لمقاطع الفيديو التي تم تصويرها من مكان الغارة الإسرائيلية على مخيم النازحين الفلسطينيين، حيث تم تحديد المواقع الجغرافية للخيام المشتعلة.

كما كشف التحليل عن استخدام ذخائر أمريكية الصنع، وتحديدًا القنبلة GBU-39، في الغارة القاتلة.

التفاصيل الرئيسية



1. التحليل الجغرافي: تم استخدام مقاطع الفيديو لتحديد مواقع الخيام المستهدفة في الغارة، مما أظهر الأضرار الشديدة التي لحقت بها.



2. الذخائر المستخدمة: تأكيد استخدام قنبلة GBU-39، وهي قنبلة عالية الدقة مصممة لاستهداف أهداف استراتيجية بدقة، ولها تأثيرات جانبية منخفضة.

3. تقييم الخبراء: أكد خبراء الأسلحة الذين استعرضوا مقاطع الفيديو والصور، مثل كريس كوب سميث وتريفور بول، نوعية القنبلة المستخدمة ومدى الخطر المحتمل في مناطق مكتظة بالسكان.

تحليل الخبراء



- كريس كوب سميث، خبير في الأسلحة والقنابل، أوضح أن قنبلة GBU-39 تتميز بدقتها العالية وقلة الأضرار الجانبية.



- تريفور بول، عضو سابق في فريق التخلص من الذخائر المتفجرة بالجيش الأمريكي، أكد تشخيصه للقنبلة استنادًا إلى الأجزاء المتبقية بعد الانفجار.



تحليل CNN لمقاطع الفيديو والتقارير من مكان الحادث يسلط الضوء على التأثير الكبير للاعتداءات العسكرية على المدنيين، ويوفر رؤى عميقة حول نوعية الأسلحة المستخدمة وتأثيرها على السكان المدنيين في المنطقة المستهدفة.