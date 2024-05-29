العالم اليوم - إيران تزود الحوثي بصاروخ يطلق من البحر.. تعرف على قدراته

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شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 29 مايو 2024 02:22 مساءً - ذكرت وكالة تسنيم الإيرانية للأنباء، الأربعاء، أن طهران زودت الحوثيين في اليمن بصاروخ باليستي من طراز "قدر" الذي يطلق من البحر.

ويعتبر صاروخ "قدر"، نسخة محسنة من صاروخ شهاب-3أ، ويشار إليه أيضا باسم قدر-101، وقدر-110.

ويصل طوله إلى 16.5 مترا، وقطره إلى 1.25، بينما يصل مداه الأقصى إلى 1950 كم، ووزن رأسه الحربي 798.3 كغ.

ومثل صاروخ "قدر" أول صاروخ باليستي إيراني مضاد للغواصات. وسيقدم الآن للحوثيين لاستخدامه في الخليج العربي.

يذكر أن إيران استخدمت "قدر" خلال هجومها الأخير على إسرائيل، الشهر الماضي.