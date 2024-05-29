تحطم مقاتلة أمريكية من طراز "إف-35"افادت تقارير اعلامية أمريكية ان مقاتلة من طراز "إف-35" تحطمت بعد إقلاعها من قاعدتها في ولاية نيومكسيكو.

ونقلت شبكة (ايه بي سي نيوز) الأمريكية عن السلطات المحلية قولها اليوم: “وقع الحادث بالقرب من مطار ألبوكيركي في الولاية دون سقوط ضحايا أو إصابات”، مشيرة إلى أن الطيار الذي كان على متن الطائرة تمكن من القفز بمظلته.

ولم تعرف أسباب تحطم الطائرة على الفور، فيما تعمل الشرطة وفرق الإطفاء في مكان الحادث.

وسبق أن تحطمت العديد من الطائرات المقاتلة الأمريكية من الجيل الخامس (إف 35)، نتيجة لعيوب ومشكلات تصنيعية تعاني منها، وهو ما أثار حرجاً في الولايات المتحدة التي تعتبر هذه المقاتلة الأحدث في ترسانتها الجوية.