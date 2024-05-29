العالم اليوم - مصر ترفع سعر رغيف الخبز المدعوم بنسبة 300 بالمئة

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شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 29 مايو 2024 04:21 مساءً - أعلن رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، الأربعاء، رفع سعر رغيف الخبز المدعوم إلى 20 قرشا، اعتبارا من يونيو المقبل، ارتفاعا من 5 قروش حاليا، ضمن محاولات للحد من الفجوة الكبيرة بين تكلفة إنتاجه وسعر بيعه.

وأضاف مدبولي في مؤتمر صحفي أن تكلفة رغيف الخبز على الحكومة تصل إلى 125 قرشا. وبحسب ما قاله مدبولي، فإن "الحكومة لا تزال ملتزمة ببرنامج الدعم لكنها تتطلع إلى ترشيده".

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