العالم اليوم - ارتفاع التضخم في ألمانيا إلى 2.8% في مايو بأكثر من التوقعات

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شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 29 مايو 2024 04:21 مساءً - أظهرت بيانات أولية من مكتب الإحصاءات الفيدرالي، الأربعاء، ارتفاع التضخم في ألمانيا إلى 2.8 بالمئة في مايو بأكثر قليلا من المتوقع.

وتوقع محللون في استطلاع لرويترز أن يبلغ معدل التضخم 2.7 بالمئة بعد زيادة أسعار المستهلكين 2.4 بالمئة على أساس سنوي في أبريل، وذلك بناء على بيانات مُعدّة للمقارنة مع بيانات دول الاتحاد الأوروبي الأخرى.

ويترقب الاقتصاديون بيانات أكبر اقتصاد في أوروبا قبل صدور بيانات التضخم في منطقة اليورو يوم الجمعة.

ويتجه البنك المركزي الأوروبي على ما يبدو لخفض أسعار الفائدة الأسبوع المقبل بعد أن أدت أكبر سلسلة من الزيادات على الإطلاق إلى تباطؤ وتيرة التضخم إلى مستوى يزيد قليلا عن النسبة المستهدفة البالغة اثنين بالمئة، إلا أنها حدت أيضا من القدرة على الائتمان.

وذكر مكتب الإحصاءات أن التضخم الأساسي، الذي يستبعد البنود الأكثر تقلبا مثل أسعار الغذاء والطاقة، بلغ ثلاثة بالمئة في مايو، دون تغيير عن الشهر السابق.