نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الملكة رانيا: غزة حررت الكثيرين حول العالم من وهم الانبهار بالغرب في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قالت الملكة الأردنية رانيا العبد الله إن غزة حررت الكثيرين حول العالم من وهم الانبهار بالغرب.

وقالت الملكة خلال كلمتها لطلبة خريجي الأكاديمية الدولية في العاصمة عمان اليوم الأربعاء: "التقدم لا يقتصر على التفوق الاقتصادي والتقني ولا يقاس بارتفاع ناطحات السحاب أو سرعة الإنترنت فقط، بل بعمق قيم الأمة".

وأضافت: "عالم فيه الكثير من التناقضات بينما نسمعه وما نراه، أنا عربي قولوها دون خجل أو خوف قولوها بكل فخر واعتزاز".

وأضافت: فلا لا أجمل من أن نكون حملة رسالة ملئها الرحمة التي يحتاجها عالمنا اليوم أكثر من أي وقت مضى".

وهنأت الملكة الخريجين وأهاليهم ومعلميهم وباركت لهم ولجميع شباب وشابات الوطن من الخريجين والخريجات، وتمنت لهم الخير.