نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الدوما الروسي يوقع اتفاقية إنشاء المحطة القمرية مع الصين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أبرم مجلس الدوما الروسي في جلسته الدورية اتفاقية التعاون في مجال إنشاء المحطة القمرية العلمية الدولية التي وقعت مع الصين.

جاء في وثيقة الإبرام:" يتم إبرام الاتفاقية بين الحكومة الروسية وحكومة جمهورية الصين الشعبية بشأن التعاون في مجال إنشاء المحطة القمرية العلمية الدولية والتي تم توقيعها في موسكو وبكين يوم 25 نوفمبر عام 2022. وتم عقد الاتفاقية بغية خلق أسس تنظيمية وقانونية لتحقيق المنفعة المتبادلة في مجال إنشاء واستثمار المحطة".

وجاء في المذكرة التوضيحية الملحقة بالاتفاقية أن الاتفاقية تنسجم مع مصالح روسيا لأنها ستسهم في تعزيز الشراكة الاستراتيجية مع الصين وتطوير النشاط الفضائي الروسي وإثبات الدور الرائد لروسيا في استصلاح الفضاء الكوني، بما في ذلك بذل المزيد من الجهود الرامية إلى دراسة واستثمار القمر.

يذكر أن الغاية من المحطة القمرية إجراء البحوث العلمية المتعددة المهام والتقنيات، بما في ذلك دراسة واستخدام القمر والتجارب الأساسية والبحثية واختبار التكنولوجيات مع إمكانية ضمان الاستثمار طويل الأمد للمحطة غير المأهولة وضمان وجود الإنسان على القمر في المستقبل.

وتتضمن الاتفاقية أيضا البنود الخاصة بحماية حقوق الملكية الفكرية التي يتم خلقها ونقلها في إطار الاتفاقية.

يذكر أن "روس كوسموس" والصين وقعتا في مارس عام 2021 مذكرة تفاهم وتعاون بشأن إنشاء محطة قمرية علمية دولية، ثم تم في نوفمبر عام 2022 توقيع اتفاقية إنشاء المحطة القمرية وتم أخيرا إبرام تلك الاتفاقية من قبل الدوما الروسي.

وقد أرسلت الصين في بداية مايو الجاري إلى القمر محطة "Chang'e-6" الأوتوماتيكية، وسيتم لاحقا، في إطار تنفيذ البرنامج القمري، إرسال محطتي "Chang'e-7" و"Chang'e-8". كما سيكون الغرض من البعثات القمرية الأولى اختبار التقنيات الرئيسية التي تجعل من الممكن البدء في بناء مجمع لمرافق البحث التجريبية التي يمكن التحكم فيها عن بعد.

وستتحقق البعثة القمرية الروسية الأولى عام 2026، ومن المقرر أن يكتمل المشروع بحلول عام 2028.