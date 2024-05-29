مقتل 1300 جندي أوكراني خلال 24 ساعة

مقتل 1300 جندي أوكراني خلال 24 ساعةأعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم، أن خسائر الجيش الأوكراني خلال الساعات الـ24 الماضية، بلغت نحو 1305 جنود، على مختلف محاور القتال.

وذكرت الدفاع الروسية، في تقريرها اليومي عن سير العمليات العسكرية في أوكرانيا، أن قوات الجيش الروسي تمكنت من إسقاط عدد من الطائرات المسيرة وصد هجمات واستهداف قوات ومعدات عسكرية وتدمير مستودع ذخيرة على محاور: دونيتسك، وخاركيف، ولوغانسك.

يذكر أنه منذ اندلاع العملية العسكرية في أوكرانيا عام 2022، تتضارب الأنباء عن حجم خسائر طرفي الأزمة، إذ يدعي كل منهما تكبيد الآخر خسائر فادحة، دون التمكن من التأكد من صحة تلك المعلومات بشكل مستقل، بسبب استمرار القتال.