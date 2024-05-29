مقتل 1300 جندي أوكراني خلال 24 ساعة
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم، أن خسائر الجيش الأوكراني خلال الساعات الـ24 الماضية، بلغت نحو 1305 جنود، على مختلف محاور القتال.
وذكرت الدفاع الروسية، في تقريرها اليومي عن سير العمليات العسكرية في أوكرانيا، أن قوات الجيش الروسي تمكنت من إسقاط عدد من الطائرات المسيرة وصد هجمات واستهداف قوات ومعدات عسكرية وتدمير مستودع ذخيرة على محاور: دونيتسك، وخاركيف، ولوغانسك.
يذكر أنه منذ اندلاع العملية العسكرية في أوكرانيا عام 2022، تتضارب الأنباء عن حجم خسائر طرفي الأزمة، إذ يدعي كل منهما تكبيد الآخر خسائر فادحة، دون التمكن من التأكد من صحة تلك المعلومات بشكل مستقل، بسبب استمرار القتال.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مقتل 1300 جندي أوكراني خلال 24 ساعة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع المؤتمر نت وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.