العالم اليوم - توقعات بانخفاض طفيف في معدل البطالة العالمي خلال 2024

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شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 29 مايو 2024 06:24 مساءً - توقعت منظمة العمل الدولية، الأربعاء، أن يتراجع معدل البطالة على مستوى العالم بشكل طفيف إلى 4.9 بالمئة هذا العام من خمسة بالمئة في عام 2023 رغم استمرار التفاوت في أسواق العمل.

وقدرت المنظمة التابعة للأمم المتحدة في يناير أن معدل البطالة سيزيد إلى 5.2 بالمئة بسبب ارتفاعه في الاقتصادات المتقدمة.

وذكرت المنظمة أن السبب الرئيسي للمراجعة هو انخفاض المعدل عن المتوقع في الصين والهند ودول ذات دخل مرتفع حتى الآن منذ بداية العام.

وأضافت المنظمة في تقرير أن من المتوقع استقرار اتجاه الهبوط الذي يتخذه المعدل في 2025 مع استمراره عند 4.9 بالمئة.

وجاء النمو الاقتصادي العالمي أقوى قليلا من المتوقع في الشهور الأولى من العام الجاري، لا سيما في الولايات المتحدة، بينما ينخفض التضخم مما يعطي الأسر متنفسا.

ورفع صندوق النقد الدولي في أبريل توقعاته للنمو العالمي في عام 2024 إلى 3.2 بالمئة من 3.1 بالمئة التي توقعها في يناير، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى تحسن التوقعات الأميركية.

وقالت منظمة العمل الدولية "هذا الاستقرار في ظروف الاقتصاد الكلي يؤدي إلى نظرة مستقبلية مستقرة نسبيا لسوق العمل".

لكنها ذكرت أن الوضع على المدى المتوسط ​​لا يزال غير مؤكد بسبب تعديلات السياسة النقدية والمالية المتوقعة على مستوى العالم وتأخر تأثير سياسات تشديد الاقتصاد الكلي على سوق العمل.