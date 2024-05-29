العالم اليوم - مخاوف الفائدة تهبط بأسواق المنطقة.. وبورصة مصر تواصل التراجع

انتم الان تتابعون خبر مخاوف الفائدة تهبط بأسواق المنطقة.. وبورصة مصر تواصل التراجع من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 29 مايو 2024 06:24 مساءً - تراجعت معظم أسواق الأسهم في منطقة الخليج، الأربعاء، مع تراجع كبير في المؤشر القطري وسط حالة من عدم اليقين حيال تخفيض مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي لأسعار الفائدة بعد تحسن غير متوقع في ثقة المستهلكين.

تحركات الأسهم

انتعش مؤشر السوق السعودي بعد خسائر لأربع جلسات متتالية ليرتفع بنحو 0.3 بالمئة.

وقفز سهم البنك الأهلي السعودي 5.8 بالمئة وسهم بنك الرياض 3.5 بالمئة.

وبعد مكاسب خلال الجلسة السابقة، تراجع المؤشر القطري واحدا بالمئة لينخفض ​​إلى 9279 نقطة، وهو أدنى مستوى له منذ نحو أربع سنوات، مع تراجع جميع القطاعات تقريبا.

وهبط سهم مصرف قطر الإسلامي 1.9 بالمئة وسهم صناعات قطر 1.4 بالمئة.

وتراجع مؤشر أبوظبي القياسي بنسبة 0.4 بالمئة إلى 8711 نقطة، وانخفض مؤشر دبي الرئيسي 0.7 بالمئة.

ولامست عوائد سندات الخزانة الأميركية أعلى مستوياتها في عدة أسابيع أمس الثلاثاء بعد صفقات ديون باهتة وبيانات اقتصادية أقوى من المتوقع أضعفت الآمال في خفض أسعار الفائدة الأميركية هذا العام.

وخارج منطقة الخليج استمرت خسائر مؤشر الأسهم القيادية في البورصة المصرية للجلسة الثالثة على التوالي إذ انخفض بنحو 0.4 بالمئة متأثرا بهبوط سهم إي.فاينانس 3.2 بالمئة وسهم إي.إف.جي القابضة 2.2 بالمئة.

ومع ذلك ارتفع سهم جي.بي كورب 3.5 بالمئة بعد نمو صافي أرباح الربع الأول لشركة صناعة السيارات بنحو 482 بالمئة.