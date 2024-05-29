بوتين يحذر دول الناتو من مخاطر اندلاع حرب عالمية ثالثة بسبب دعمها...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 29 مايو 2024 06:31 مساءً - كشف رامي القليوبي الأكاديمي والمحلل السياسي، عن تصريحات بوتين والتي حذر فيها دول الناتو من مخاطر اندلاع حرب عالمية ثالثة بسبب دعمها لأوكرانيا.

وقال خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "منتصف النهار"، والمُذاع عبر فضائية "القاهرة الإخبارية"، مساء اليوم الأربعاء، إن بوتين عندما يتحدث أن هناك حربًا عالمية ثالثة ستأتي يهدد ويندد ويتوعد للعديد من الدول وتحديدًا فرنسا على رأسها إذا ما أرسلت المرتزقة.

وأضاف أن كلًا من الجانب الأوروبي والأمريكي أيضًا أصرّ منذ سنوات طويلة على تجاهل المصالح الروسية في أوكرانيا وهذا فعليًا ما أدى إلى اشتعال حرب مفتوحة.

وأشار إلى أن إلى الأسلحة النووية والاستراتيجية وهذه المرة تبقى مجرد تجديد للتحذير والاحتمال النظري ما هي حرب عالمية ثانية، وهو طبعًا أمر لا يتمناه أحد وحتى فرنسا التي تحوّل رئيسها إيمانويل ماكرون في الفترة الأخيرة إلى أحد أبرز الصقور المواجهة لروسيا في الفترة الأخيرة.