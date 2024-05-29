أردوغان: نتنياهو "مصاص دماء مختل عقليًا" وأوروبا وأمريكا متواطئتان

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أحمد جودة - القاهرة - وصف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الأربعاء، رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو بـ "مصاص دماء"، معتبرًا أن الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة متواطئان معه.

وقال الرئيس التركي، إن "الإبادة الجماعية" التي نفذتها إسرائيل في قطاع غزة، دخلت مرحلة "أكثر دموية" مع الهجمات الأخيرة في مدينة رفح، جنوبي القطاع.

وأضاف خلال اجتماع لحزب العدالة والتنمية في العاصمة أنقرة: "جرائم الإبادة الجماعية في غزة دخلت مرحلة جديدة باستهدافها مخيمات النازحين. هذه الإبادة والوحشية، هذه الهمجية يجب أن تتوقف على الفور مع تحالف الإنسانية قبل أن يخرج نتنياهو وشبكة القتل عن السيطرة تمامًا".

وتابع: "العالم يشاهد نتنياهو مصاص الدماء الهمجي والمختل عقليًا، كما أن أيدي الحكومة الأميركية ملطخة بالدماء، لأنها مسؤولة عن الإبادة الجماعية في غزة أيضًا، حتى أن رؤساء دول الاتحاد الأوروبي متواطئون بسبب صمتهم".

وشدد الرئيس التركي، على أنه "ما فائدة الأمم المتحدة، إذا لم تتمكن من وقف الإبادة الجماعية لأمة بأكملها. لدي بضع كلمات أقولها للعالم الإسلامي، ماذا تنتظرون لاتخاذ قرار مشترك؟ وسيحاسبكم الله على ذلك. إسرائيل قتلت الإنسانية في غزة، أما أوروبا فقتلت قيمها، وداست تحت قدميها القيم التي وضعتها".

واعتبر أردوغان أن "إسرائيل التي لا تعترف بالقانون والنظام، تشكل خطرًا ليس على فلسطين فحسب، بل على تركيا والعالم أجمع أيضًا".

انتقادات سابقة

وهذه ليست المرة الأولى التي ينتقد فيها أردوغان نتنياهو، إذ سبق أن وصفه الشهر الماضي بأنه "هتلر العصر"، لافتًا إلى أن "الدليل يتمثل في المجازر التي يرتكبها جيشه كل يوم في غزة"، وذلك في تكرار لتصريحات أدت إلى نشوب حرب كلامية بين الطرفين خلال الأشهر الماضية.