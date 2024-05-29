نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر واشنطن تحث تيك توك وميتا وإكس على مكافحة معاداة السامية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ذكرت بلومبرج، الثلاثاء، أن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، حثت شركات كبرى في مجال التكنولوجيا على تكثيف جهودها للحد من انتشار المحتوى المعادي للسامية على منصاتها.

والتقى ممثلون لشركات من بينها ألفابيت وميتا ومايكروسوفت وتيك توك وإكس، الخميس، مع المبعوثة الأميركية الخاصة ديبورا ليبستادت من أجل العمل على رصد معاداة السامية والتصدي لها.

وطلبت ليبستادت من كل شركة تعيين عضو في فريق السياسة التابع لها للعمل على القضية، وتدريب شخصيات رئيسية لرصد معاداة السامية، والإبلاغ علنًا عن التوجهات في المحتوى المعادي لليهود.

وقال متحدث باسم منصة تيك توك: "رحبنا بالاجتماع ويسعدنا أن نلتقي لمشاركة الحقائق بشأن الخطوات التي يجري اتخاذها من قبل تيك توك إزاء هذه القضية المهمة ومواصلة الاستفادة من الخبراء في هذا الاجتماع".

ولم ترد كل من ألفابيت، ومايكروسوفت، وميتا، وإكس بشكل فوري على طلب من وكالة "رويترز" للتعليق.

وحسب رويترز، تشهد دول حول العالم ارتفاعًا في معدلات معاداة السامية على إثر هجوم السابع من أكتوبر الذي شنته حركة "حماس" على جنوب إسرائيل، وما أعقبه من حرب يشنها الجيش الإسرائيلي على قطاع غزة.

وقالت ليبستادت لـ "بلومبرج نيوز"، إن الشركات لم تتفق بعد على اتخاذ خطوات طوعية، لكن الإدارة الأميركية تأمل أن يتم التحرك نحو ذلك قريبًا.