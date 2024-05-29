العالم اليوم - تراجع صادرات نفط العراق إلى 3.412 مليون برميل يوميا في أبريل

انتم الان تتابعون خبر تراجع صادرات نفط العراق إلى 3.412 مليون برميل يوميا في أبريل من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 29 مايو 2024 07:21 مساءً - قالت وزارة النفط العراقية، إن صادراتها من النفط الخام بلغت في أبريل الماضي 3.412 مليون برميل يوميا، نزولا من 3.423 مليون برميل يوميا في مارس السابق له.

جاء ذلك في بيان صادر، الأربعاء، عن وزارة النفط العراقية قالت فيه إن مجموع الصادرات في كامل أبريل الماضي، بلغ 102.387 مليون برميل.

ولم تورد الوزارة أية معلومات عن قيمة إيراداتها من مبيعات النفط الخام، وهي بيانات توقفت عن إصدارها منذ مطلع العام الجاري، دون إبداء الأسباب.

وبلغ حجم الصادرات النفطية المسجلة في كامل مارس 2024، نحو 106.11 مليون برميل، في حين سجل حجم الصادرات في فبراير 2024 نحو 99.59 مليون برميل.

والعراق، عضو في منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك"، بمتوسط إنتاج يومي يبلغ 4.6 ملايين برميل في الظروف الطبيعية.

وفي 12 مايو الجاري، أعلن وزير النفط العراقي حيان عبد الغني، أن بلاده لن توافق على أي تخفيضات جديدة لإنتاج النفط الخام، قد يعلن عنها تحالف "أوبك+" في اجتماعه المقبل المقرر مطلع يونيو القادم.

ومنذ يوليو 2023، دخل العراق في خفض طوعي لإنتاج النفط بمقدار 220 ألف برميل يوميا، تم تمديده مرارا، ليكون أحدث موعد لانتهائه يونيو المقبل.

كذلك، يشارك العراق في خفض إلزامي من جانب التحالف بدأه في نوفمبر 2022 ويستمر حتى ديسمبر المقبل، بإجمالي خفض لدول التحالف الـ23 يبلغ قرابة 3.6 ملايين برميل يوميا.