العالم اليوم - مصدر مصري يرد على إسرائيل بشأن "النفق الكبير" قرب معبر رفح

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شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 29 مايو 2024 11:18 مساءً - نفى مصدر مصري، الأربعاء، إعلان الجيش الإسرائيلي العثور على نفق كبير على بعد 100 متر من معبر رفح الحدودي مع مصر.

وقال مصدر رفيع المستوى لـ"القاهرة الإخبارية": ": لا صحة لما ذكرته وسائل إعلام إسرائيلية حول وجود أنفاق على الحدود المصرية مع قطاع غزة".

وأضاف المصدر المصري: "تلك الأكاذيب تعبر عن حجم الأزمة التي تواجهها الحكومة الإسرائيلية".

وأكد المصدر "وجود محاولات إسرائيلية مستمرة بتصدير الأكاذيب حول الأوضاع الميدانية لقواتها في رفح بهدف التعتيم على فشلها عسكريا وللخروج من أزمتها السياسية".

وأعلن الجيش الإسرائيلي، الأربعاء، أنه تمكن من العثور على نفق بطول كيلومتر ونصف الكيلومتر على بعد 100 متر من معبر رفح الحدوي مع مصر، وتدميره.

وأوضح بيان الجيش أنه تم العثور، خلال عملية المداهمة، على العديد من الوسائل القتالية، والصواريخ المضادة للدروع قصيرة المدى، وبنادق كلاشنكوف، والعبوات الناسفة والقنابل اليدوية. ويحتوي المسار على فضاء للمكوث، ومراحيض وغرف إضافية.

كما ذكر مسؤول في الجيش الإسرائيلي أن العمليات في منطقة رفح كشفت في 10 أيام 20 نفقا ممتدا إلى مصر وأن القاهرة أُبلغت بهذه المعلومات.

وأعلن الجيش الإسرائيلي في وقت سابق اليوم سيطرته العملياتية الكاملة على محور فيلادلفيا بين قطاع غزة ومصر.

ويمتد محور صلاح الدين المعروف باسم "محور فيلادلفيا"، داخل قطاع غزة من البحر المتوسط شمالا حتى معبر كرم أبو سالم جنوبا بطول الحدود المصرية، التي تبلغ نحو 14 كيلومترا.