العالم اليوم - إصابة إسرائيليين بجراح خطيرة في عملية دهس بنابلس

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شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 29 مايو 2024 11:18 مساءً - أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، الأربعاء، بإصابة شخصين بجروح خطيرة جراء عملية دهس على حاجز عورتا جنوب شرق نابلس.

وأوضح مراسلنا أن المصابين في الحادث جنديان وقد أصيبا بجراح حرجة. وقالت وسائل إعلام عبرية إن الجيش الإسرائيلي مشط المنطقة لإيجاد منفذ العملية الذي تمكن من الفرار من مكان العملية.

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