نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الصليب الأحمر: إنقاذ 67 مهاجرًا في المتوسط خلال 24 ساعة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن الأمين العام والمدير التنفيذي للاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر، جاغان تشاباغين، الأربعاء، إنقاذ نحو 67 مهاجرًا في البحر المتوسط خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وقال تشاباغين عبر موقع "إكس" إن طاقم سفينة الإنقاذ (أوشن فايكينج) قام بعمليتي إنقاذ في البحر المتوسط خلال 24 ساعة، وإنه يجري تقديم الرعاية لسبعة وستين شخصًا تم إنقاذهم.

وأضاف تشاباغين: "باعتبارنا أكبر شبكة إنسانية في العالم، لا يمكننا أن نغض الطرف عن المعاناة الإنسانية في البحر المتوسط، لذلك سنستمر في إنقاذ الأرواح بالتعاون مع المنظمة الأوروبية لإنقاذ الأرواح في البحر، من خلال السفينة (أوشن فايكينج)".

ويعتبر البحر المتوسط أخطر مسارات الهجرة غير النظامية، حيث تنتهي في كثير من الأحيان رغبة الوصول إلى أوروبا بغرق قوارب الهجرة المتهالكة.